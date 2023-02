Le 10h/12h week-end du samedi 4 février 2023

Au programme, ce samedi 4 février 2023 : Un ballon espion chinois survole les Etats-Unis. La Chine se défend et assure… Il s’agit juste d’un ballon météo hors de contrôle. Ces explications sont balayées par les Etats-Unis… Antony Blinken, le secrétaire d’Etat américain n’ira pas en Chine demain comme c’était prévu. Nous prenons également la direction de Bakhmout au cœur du Donbass.. Il s’agit d’un des fronts les plus meurtriers de cette guerre en Ukraine où armées russes et ukrainiennes s’affrontent depuis des mois. Enfin, va-t-on vers une économie de guerre ? Macron y avait fait allusion en juin dernier et visblement, l’appel a été entendu. On apprend que les usines qui fabriquent le canon caesar ont mis le pied sur l’accélérateur.