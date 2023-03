Le 10h/12h Week-end du samedi 4 mars 2023

Au programme de ce samedi 4 mars, la situation en Ukraine qui semble intenable pour les ukrainien dans la ville de Bakhmout. Le patron de la milice russe Wagner, Evgueni Prigojine, affirme que la ville est quasi encerclée. Claire Cambier était en direct des environs de Kramatorsk. Mais aussi, le vice-ministre des affaires étrangères russe rappelle les capacités nucléaires de Moscou, et au G20, en Inde, son patron, Serguei Lavrov, annonce qu'il coupe totalement les ponts avec l'Ouest pour se rapprocher de la Chine. Vladimir Poutine est-il de plus en plus hors sol ? Pour l'écrivain Vladimir Fedorovski, il se rapproche en tout cas des méthodes staliennes.