Le 10h/12h Week-end du samedi 8 avril 2023

Au programme du 10-12 ce samedi, on s'interrogera sur la personnalité de Vladimir Poutine : est-il complètement parano comme l'affirme l'un de ses ancien garde du corps ? Il décrit un Poutine totalement isolé, sans portable ou Internet, qui n'écoute que ses proches et se réfugie à l'étranger dans une cabine téléphonique ultra sécurisée. L'actualité en ce samedi matin c'est aussi ces nouveaux bruits de bottes en Chine : la marine et les avions chinois encerclent l'île de Taiwan. Officiellement ce sont des exercices, mais avec des tirs à balles réelles. Et puis à 11h30, retour en Ukraine avec ces rumeurs de plus en plus persistante sur une grande contre-offensive ukrainienne et différents scénarios possibles. Seuls 3 à 5 personnes sont au courant, alors que les fuites , réelles ou organisées, se multiplient.