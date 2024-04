Le 6/9 du 03 avril

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle du séisme à Taïwan, des excuses du président israélien, de l'interview d'Anthony Blinken, de la mort du petit Emile, des manifestations des agriculteurs qui reprennent, des annonces de Bruno Le Maire, des pics de crues en France, de la répétition des Jeux olympiques reportée et de Lyon qui se qualifie pour la finale de la Coupe de France face à Valenciennes.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Kadi Adoum-Douass, Soazig Quemener, Pascal Perri, François Clémenceau, Segolene Alunni, Narjisse Hadji et Vanessa Matagne, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.