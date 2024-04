Le 6/9 du 05 avril

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle de la nouvelle agression à Viry-Châtillon, de l'enquête administrative après l'agression de la jeune Samara à Montpellier, des annonces d'Emmanuel Macron, des résultats de la discussion entre Biden et Netanyahu, des zones inondables en France, de Delon sous curatelle renforcée, de terrible chute de Vingegaard et de Evenepoel et de la vente aux enchères du scooter de François Hollande.