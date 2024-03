Le 6/9 du 07 mars

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de l'entretien exclusif LCI en partenariat avec Libération de Navalny en décembre 2020, de l'interview de Gary Kasparov, d'Emmanuel Macron qui reçoit les chefs de partis, d'un rapport sénatorial sur la solitude des professeurs, des présidentielles au Sénégal, des tensions qui augmentent entre Taïwan et la Chine, de Rafal Nadal forfait pour le Masters 1000 Indian Wells et de Barbie qui fête ses 65 ans.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Kadi Adoum-Douass, Soazig Quemener, Pascal Perri, François Clémenceau, Segolene Alunni, Narjisse Hadji et Vanessa Matagne, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.