Le 6/9 du 1 février

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des interpellations à Rungis, de la colère des manifestants qui ne faiblît pas et qui s'étend jusqu'à Bruxelles, de la crainte d'une pénurie dans les supermarchés, de la grève de l'éducation nationale, du rapport annuel de l'Abbé Pierre sur la crise du logement, d'Alec Baldwin qui plaide non coupable pour homicide involontaire ou encore des excuses aux victimes des dérives des plateformes numériques de Mark Zuckerberg.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Amal Laoui, François Clémenceau, Soazig Quéméner, Pascal Perri, Narjisse Hadji et Vanessa Matagne, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.