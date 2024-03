Le 6/9 du 1 mars

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des agriculteurs qui ont bloqué tous les accès à la place de l'étoile à Paris, d'une distribution alimentaire qui a viré au drame à Gaza, de Joe Biden et Donald Trump au Texas, des obsèques d'Alexei Navalny, des nouvelles accusations de viols et d'agressions sexuelles à l'encontre de Gérard Miller, de l'Assemblée nationale qui tente d'éviter les pénuries de médicaments, du coup d'envoi de la collecte alimentaire des Restos du cœur et du concert des Enfoirés qui fêtent leurs 35 ans.