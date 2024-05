Le 6/9 du 10 mai

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle de la fusillade en plein commissariat dans le 13e arrondissement de Paris, du déplacement de Frédéric Valletoux à Mayotte en proie au choléra, de Israël qui maintient la pression dans le sud de Gaza, de Gabriel Attal en déplacement en Bretagne, de l'augmentation des tarifs de paiement par carte bancaire, de la réouverture partielle de l'A13, de la défaite de l'Olympique de Marseille en demi-finale de Ligue Europa et du premier concert de Taylor Swift à Paris.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Kadi Adoum-Douass, Soazig Quémener, Pascal Perri, François Clémenceau, Narjisse Hadji et Vanessa Matagne, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.