Le 6/9 du 11 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du projet de loi immigration qui arrive à l'Assemblée nationale, de l'ouverture de deux enquêtes après la mort de deux adolescents à scooter ce week-end à Chelles en Seine-et-Marne, de Tsahal qui confirme d'intenses batailles avec le Hamas, de Volodymyr Zelensky attendu à la Maison Blanche demain, de la réouverture du train de nuit entre Paris et Aurillac, des filles de Johnny Hallyday qui ont livré leur toute première interview télévisée sur TF1 6 ans après la mort de leur père et de l'Olympique de Marseille qui enchaîne une troisième victoire consécutive en battant Lorient 4 buts à 2 et remonte à la 6ème place de Ligue 1.