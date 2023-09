Le 6/9 du 11 septembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de ce terrible séisme au Maroc qui a fait plus de 2.000 victimes, du témoignage d'un médecin urgentiste qui était de garde au moment du drame, des sapeurs-pompiers volontaires français qui n'ont pas hésité à prendre le premier avion pour Marrakech pour aider les rescapés, du témoigne de cette touriste française présente sur place qui nous raconte cette soirée et des aides humanitaires qui se mettent en place pour venir en aide aux victimes qui n'ont plus ni logement, ni de quoi se nourrir.