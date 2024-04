Le 6/9 du 12 avril

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle de l'enquête de l'attaque au couteau à Bordeaux, de l'avancée sur l'affaire de Romans-sur-Isère, de l'hommage à Shemseddine, de la fin de Gabriel Attal au Canada, de la mort de OJ Simpson, de la décoration de Michel Sardou qui agace les féministes et de la défaite de l'Olympique de Marseille en quarts de finale de Ligue Europa.

