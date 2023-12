Le 6/9 du 12 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du projet de loi immigration rejeté hier à l'Assemblée nationale par l'alliance des oppositions, de cette alerte aux inondations dans une dizaine de départements de la moitié sud du pays, de Gabriel Attal auprès des enseignants d'un collège des Yvelines qui exercent leur droit de retrait en soutien à leur collègue qui a été menacée après avoir montré à ses élèves un tableau de la Renaissance sur lequel figurent des femmes nues, de la COP 28 qui se termine aujourd'hui avec de nombreuses crispations autour de la sortie des énergies fossiles, du championnat de football arrêté jusqu'à nouvel ordre après qu'un arbitre a été roulé de coups, de la hausse des assurances pour les particuliers à partir de l'an prochain et de la sortie en salles de la suite du film "Les trois Mousquetaires" avec notamment François Civil et Romain Duris.

