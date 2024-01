Le 6/9 du 12 Janvier

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la surprise du nouveau gouvernement : Rachida Dati, de la première interview exclusive de Gabriel Attal, des manifestations féministes dans toute la France en réaction à l'affaire Depardieu, des frappes américaines et britanniques contre des rebelles houtistes au Yémen, du fils de Joe Biden qui plaide non coupable dans une affaire de fraude fiscale et du NBA Paris Game qui s'est invité hier soir à Bercy.