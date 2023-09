Le 6/9 du 12 septembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du séisme au Maroc où le nombre provisoire de victimes s'élève à plus de 2.800, des inondations en Libye qui ont causé d'importants dégâts matériels et humains, de Kim Jong-Un en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine, de cette nouvelle escalade de tension près de Taïwan, de cette jeune femme décédée après avoir été touchée chez elle par une balle de kalachnikov dans les quartiers nord de Marseille, de la régularisation des travailleurs sans-papiers, du nouvel examen du Code de la Route revisité et de Paul Pogba qui risque une suspension de 4 ans après avoir été testé positif à la testostérone après un match en Italie le 20 août dernier.