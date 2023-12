Le 6/9 du 13 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de cette dizaine de départements du sud de la France placés en vigilance orange pour risques de pluie-inondation, d'Emmanuel Macron qui a annoncé ne pas vouloir utiliser le 49.3, ni dissoudre l'Assemblée nationale pour faire passer la loi immigration, de cette explosion à Kiev à cause d'une attaque de missile qui a blessé au moins 51 personnes dont 6 enfants, de la COP 28 qui joue les prolongations à Dubaï où un accord a enfin été trouvé, de l'Assemblée générale de l'ONU qui a voté cette nuit à une large majorité pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat, de la sortie en salles de "Wonka" qui raconte la jeunesse de Willy Wonka avant qu'il se lance dans l'industrie du chocolat et du RC Lens qui décroche son billet pour les barrages de la Ligue Europa après sa victoire face à Séville hier soir.

