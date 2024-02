Le 6/9 du 13 février

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la libération des deux otages à Gaza, de l'évacuation de 42 personnes à Rafah, de la prise de parole de Joe Biden sur une pause humanitaire, de Donald Trump et sa demande de suspendre le rejet de son immunité pénale, d'une fusillade dans le métro à New York, de Gabriel Attal et Emmanuel Macron qui reçoivent les syndicats agricoles, de la proposition d'un référendum d'initiative partagée des Républicains, de la grève de la SNCF, de l'avant-première de Dune II et du Brésil qui célèbre le carnaval de Rio.