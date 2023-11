Le 6/9 du 13 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du département du Pas-de-Calais où la situation redevient préoccupante à cause des précipitations importantes, de la marche contre l'antisémitisme qui s'est déroulée hier où plus de 100.000 étaient présentes à Paris, de l'hôpital Al-Shifa à Gaza entouré par les bombardements où plusieurs milliers de personnes sont bloquées sans eau ni électricité, de Volodymyr Zelensky qui craint une possible augmentation des attaques russes sur le territoire ukrainien, d'Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse qui remportent la Transat Jacques Vabre et du RC Lens qui s'est imposé 1 à 0 face à l'Olympique de Marseille en clôture de la 12ème journée de Ligue 1.