Le 6/9 du 14 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de l'adolescente de 12 ans qui a été placée en soins spécialisés après avoir menacé hier son enseignante à Rennes, du Congrès aux États-Unis qui a ouvert une enquête en destitution pour corruption à l'encontre de Joe Biden, de l'Union Européenne qui annonce le déblocage de 10 milliards d'euros pour la Hongrie une manière de ménager Viktor Orban qui menace de poser son véto à toute négociation d'adhésion de Kiev à l'UE, de la vigilance crue qui fait de la résistance dans le centre-ouest de l'hexagone, du gouvernement qui appelle à la vaccination face aux épidémies de grippe et de Covid, de Greta Gerwig qui présidera le jury de la 77ème édition du festival de Cannes et du PSG qualifié pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions après son match nul face à Dortmund.

La matinale de LCI est présentée par Guillaume Cérin et son équipe : Kady Adoum-Douass, François Clémenceau, Soazig Quéméner, Pascal Perri, Narjisse Hadji et Ange Noiret, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.