Le 6/9 du 14 février

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle de l'hommage national à Robert Badinter, du verdict de l'affaire Bygmalion, du permis de conduire qui se dématérialise en France, de Gabriel Attal qui reçoit les syndicats agricoles, de New York paralysée sous la neige, des boîtes à livres installées sur les quais de Seine qui ne seront finalement pas déplacées, de la victoire du Real Madrid contre Leipzig et du match tant attendu du PSG face à la Real Sociedad.

La matinale de LCI est présentée par Guillaume Cérin et son équipe : Lydie Harrouche, Isabelle Gounin, Marie Chantrait, Gallagher Fenwick, Segolene AlunniJordan Ollivier et Vanessa Matagne, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.