Le 6/9 du 14 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle d'Emmanuel Macron en visite dans le département du Pas-de-Calais où le président doit rencontrer les sinistrés, de l'avancée de l'armée israélienne dans la bande de Gaza où le ministre de la défense israélien a annoncé que "les combattants du Hamas sont en déroute", de cette troisième victime tuée par balle à Marseille en 48 heures sur fond de trafic de drogue, du niveau des élèves de 4ème qui est alarmant selon le ministre de l'Education Gabriel Attal, de cette éruption volcanique en Islande où un village de 4.000 habitants a été évacué et de cette voiture de collection la Ferrari 250 GTO de 1962 vendue hier soir aux enchères à New York pour 51,7 millions de dollars.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Kady Adoum-Douass, François Clémenceau, Soazig Quéméner, Pascal Perri et Ange Noiret, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.