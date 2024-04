Le 6/9 du 15 avril

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle de la réunion d'urgence de l'ONU, de la réouverture des établissements scolaires d'Israël, de la sécurité renforcée devant les lieux de cultes juifs et les écoles confessionnelles en France, de Donald Trump fasse à la justice, des inondations en Russie, de l'effondrement de balcons à Antibes et de la victoire de Lyon face à Brest.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Amal Laoui, Eric Decouty, Pascal Perri, Solenn Riou, Segolène Alunni, Narjisse Hadji et Vanessa Matagne, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.