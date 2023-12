Le 6/9 du 15 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de l'armée israélienne qui annonce ce matin avoir récupéré le corps de l'otage franco-israélien Elya Toledano dans la bande de Gaza, d'Alex Batty ce jeune britannique retrouvé dans le sud de la France 6 ans après sa disparition, de l'ARS qui déclenche le plan blanc en Alsace en raison de la saturation des hôpitaux due aux épidémies de bronchiolite, de grippe et de Covid, de 4 départements toujours en vigilance orange crue, de Viktor Orban qui s'oppose au nouveau soutien budgétaire accordé à l'Ukraine et à la révision du budget européen, des présidents du Venezuela et du Guyana qui se sont mis d'accord pour ne pas utiliser "la force l'un contre l'autre", de Netflix qui propose la suite de "Chicken Run" 25 ans après la sortie du premier volet et de l'Olympique de Marseille qui jouera son avenir en Ligue Europa lors des barrages en février prochain après sa défaite face à Brighton pour le dernier match des phases de poule.