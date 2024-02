Le 6/9 du 15 février

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la fusillade à Kansas City aux États-Unis lors de la parade qui célébrait la victoire de l'équipe locale au Super Bowl, des bombardements en Ukraine, de Vladimir Poutine interrogé sur le meilleur chef d'Etat américain, de Macron qui fait pression sur Benyamin Netanyahou, des agriculteurs qui attendent des réponses concrètes du gouvernement, de la grève de la SNCF, de la parole qui se libère à Notre-Dame de Bétharram et de la victoire du PSG face à la Real Sociedad en Ligue des Champions.

