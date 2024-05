Le 6/9 du 15 mai

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle des agents pénitenciers tués dans l'Eure, des rassemblements en hommage dans toute la France, de la situation en Nouvelle-Calédonie et des députés qui ont voté cette nuit une nouvelle réforme, des tags sur le Mur des Juste à l'extérieur du mémorial de la Shoah, des manifestations en Géorgie, d'Antony Blinken qui s'essaie à la musique ou encore du roi Charles III qui dévoile son nouveau portrait.

