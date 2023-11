Le 6/9 du 15 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de cette opération militaire ciblée sur l'hôpital d'Al-Shifa menée par l'armée israélienne, de Joe Biden et Xi Jinping qui doivent se rencontrer aujourd'hui en Californie à l'occasion du sommet de l'Apec, du département du Pas-de-Calais rétrogradé en vigilance orange pour inondations, de François Bayrou jugé pour complicité de détournement de fonds publics, de la hausse du taux de chômage au troisième trimestre avec 7,4% de la population active sans emploi, des tickets restos qui resteront utilisables pour payer les courses alimentaires en supermarché, de la SNCF qui envisage un mouvement de grève pour les vacances de Noël et du nouveau film de Ridley Scott "Napoléon" diffusé en avant-première mondiale une semaine avant sa sortie officielle en salles.

