Le 6/9 du 16 avril

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle de la riposte de l'armée promise par le chef de l'armée israélienne, d'un acte terroriste à Sidney, de l'armurière du film Rust condamnée à 18 mois de prison ferme, de la menace d'un accident nucléaire en Ukraine, de la piste qui se referme dans l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès, du départ de la flamme olympique et de la rencontre entre le PSG et le FC Barcelone.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Amal Laoui, Eric Decouty, Pascal Perri, Solenn Riou, Segolène Alunni, Narjisse Hadji et Vanessa Matagne, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.