Le 6/9 du 16 février

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du trafic ferroviaire très perturbé en France, d'une nouvelle plainte visant Gérard Depardieu, de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris, de la Cour constitutionnel qui invalide le report de l'élection présidentielle, de la Grèce qui autorise le mariage homosexuel, de Kylian Mbappé qui confirme son départ du PSG et de la mauvaise soirée en ligue Europe des clubs Français.

