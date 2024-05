Le 6/9 du 16 mai

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle de la Nouvelle-Calédonie qui fait face à de terribles émeutes, de Gabriel Attal qui annonce un déploiement militaire pour sécuriser les ports et l'aéroport de Nouvelle-Calédonie, du témoignage du père d'un des agents tués lors de l'attaque du fourgon pénitentiaire dans l'Eure, de Citroën qui rappelle plusieurs milliers de C3 et DS3, de l'arrivée de Vladimir Poutine en Chine, de l'état de santé du Premier ministre de la Slovaquie qui inquiète, de Biden et Trump qui s'engagent à participer à deux débats télévisés en amont du scrutin présidentiel, de Judith Godrèche qui présente son court-métrage au festival de Cannes et de la liste des Bleus pour l'Euro 2024.