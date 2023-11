Le 6/9 du 16 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de Tsahal qui affirme avoir trouvé des preuves que l'hôpital d'Al-Shifa de Gaza est bien une base du Hamas, du Conseil de Sécurité de l'ONU qui a appelé à des "pauses et des couloirs humanitaires" de quelques jours dans la bande de Gaza, de Joe Biden qui a rencontré son homologue chinois Xi Jinping, de dix stèles juives qui ont été dégradées dans un cimetière militaire allemand dans l'Oise, de la dépression Frédérico qui va balayer le territoire, d'un an de prison requis contre Éric Dupond-Moretti pour prises illégales d'intérêts, d'Emmanuel Macron en visite d'état en Suisse et de cet ultime titre inédit de Johnny Hallyday enregistré en 2017 qui sera diffusé en exclusivité au JT de 13 heures de TF1.