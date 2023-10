Le 6/9 du 16 octobre

Aujourd'hui dans la matinale de LCI, on parle en grande partie du conflit entre le Hamas et Israël qui prépare sa contre-offensive, d'Emmanuel Macron qui s'est entretenu avec le président iranien qu'il a mis en garde "contre toute escalade ou extension du conflit", de cette journée de recueillement dans toutes les écoles de France après l'assassinat de Dominique Bernard vendredi dernier à Arras, d'une conférence sociale autour d'Élisabeth Borne concernant les bas salaires, du projet de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres qui ira "jusqu'à son terme" a annoncé le gouvernement, de l'opposition centriste pro-européenne qui remporte la majorité parlementaire en Pologne et de la défaite cruelle du XV de France face à l'Afrique du Sud hier soir sur le score très accroché de 28 à 29.