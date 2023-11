Le 6/9 du 17 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de cette deuxième otage retrouvée morte par l'armée israélienne en deux jours, de la tension qui monte en Cisjordanie où les États-Unis ont demandé à Israël des mesures "urgentes" pour mettre fin aux violences des colons, de la dépression Frédérico qui a causé des dégâts dans le centre de la France à Clermont-Ferrand, de la décrue qui se poursuit progressivement dans le Pas-de-Calais, d'Éric Ciotti qui a refusé de participer aux deuxièmes rencontres de Saint-Denis où les partis politiques sont conviés par le chef de l'État, du sénateur Joël Guerriau accusé d'avoir drogué une députée pour tenter de l'agresser sexuellement, de ces déchets qui s'amassent dans le 15ème arrondissement de Marseille à cause de dépôts sauvages et du musée national de la Marine qui rouvre ses portes aujourd'hui avec une architecture moderne et une scénographie renouvelée.