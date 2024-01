Le 6/9 du 18 janvier

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du trafic fortement perturbé en France suite à des chutes de neige et du verglas, de l'adolescent de 14 ans tué à Saint-Denis, des frappes américaines au Proche-Orient, de l'affaire Cédric Jubilar, de l'assassinat du procureur de l'Equateur qui enquêtait sur la prise d'otage d'un plateau télé, de l'hospitalisation de Kate Middleton et du roi Charles et de la victoire écrasante du Maroc face à la Tanzanie en Coupe d'Afrique des Nations.