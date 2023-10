Le 6/9 du 18 octobre

Aujourd'hui dans la matinale de LCI, on parle de cette explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza qui a coûté la vie à plusieurs centaines de civils, du Hezbollah libanais qui appelle à observer une "journée de colère" après le drame sur survenu sur cet hôpital, de Joe Biden en route pour une visite présidentielle en Israël, de Vladimir Poutine et Xi Jinping qui consolident leur alliance à Pékin en marge d'un important sommet, du meurtrier de Dominique Bernard mis en examen et écroué à Paris, de l'Etat Islamique qui 24 heures après revendique l'attentat de Bruxelles et de l'équipe de France de football qui s'est imposée en match amical face à l'Ecosse sur le score écrasant de 4 buts à 1.