Le 6/9 du 19 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du débat de la loi immigration en Commission Mixte Paritaire, du tarif des mutuelles qui vont bondir dès l'an prochain, de ce séisme de magnitude 5,9 en Chine qui a fait au moins 118 morts selon un bilan provisoire, de nouveaux navires en mer Rouge visés par les rebelles yéménites alliés de l'Iran, du verdict de l'affaire Monique Olivier attendu dans les toute prochaines heures, de cette éruption volcanique spectaculaire en Islande, de Monsanto condamné à verser 857 millions d'euros de dommages-intérêts à des élèves d'une école américaine et leurs parents pour avoir été exposés à des "polluants éternels", de Casino qui souhaite vendre 313 magasins à ses concurrents Auchan et Intermarché et de l'équipe de France féminine de handball reçue hier soir à l'Élysée après leur sacre mondial.