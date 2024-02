Le 6/9 du 19 février

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des annonces de Bruno Le Maire, de l'interview d'Emmanuel Macron dans l'Humanité à 3 jours de la panthéonisation de Missak Manoukian, de la SNCF qui prévoit une nouvelle grève, des derniers blocages des agriculteurs, de l'ouverture aux assises du procès d'Eric Masson, du nouvel hommage à Navalny, des violences en Papouasie Nouvelle-Guinée, de la victoire de Brest face à l'OM lors de la 22e journée de Ligue 1 et du All Star Game.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Kadi Adoum-Douass, Soazig Quemener, Pascal Perri, François Clémenceau, Segolene Alunni, Narjisse Hadji et Vanessa Matagne, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.