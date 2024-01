Le 6/9 du 19 janvier

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la neige et des risques de regel en France, des agriculteurs qui manifestent et revendiquent l'exonération de taxe agricole pour les petites exploitations, des 3 disparus après un naufrage en Martinique, du procès de l'affaire Théo qui touche à son terme, du décollage réussi pour la fusée de Space X, des plaintes contre Madonna et de la victoire des Bleus hier soir lors de l'Euro de handball.