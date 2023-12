Le 6/9 du 1er décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la fin de la trêve ce matin entre Israël et la Hamas où les combats ont repris dans la bande de Gaza, de Mia Shem cette franco-israélienne libérée par le Hamas qui était détenue et blessée depuis l'attaque du 7 octobre, de la COP 28 à Dubaï où Emmanuel macron doit rencontrer le président égyptien et le prince héritier d'Arabie Saoudite, des enseignants en grève à Strasbourg où ils dénoncent l'inaction de la direction après une série d'incidents dont celui du début de semaine où un professeur a été menacé de mort par un élève, d'Elon Musk qui s'attaque au marche des pick-up avec Tesla, de l'Olympique de Marseille qui arrache la victoire du 4 buts à 3 dans le temps additionnel face à l'Ajax d'Amsterdam en Ligue Europa et de la sortie en librairie du dernier Lucky Luke.