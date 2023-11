Le 6/9 du 1er novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de ce bombardement d'un camp de réfugié à Jabalia dans la Bande de Gaza qui a fait au moins 50 morts, des communications et de l'accès à internet interrompus dans l'enclave palestinienne, d'Anthony Blinken qui se rendra en Israël vendredi pour la deuxième fois depuis le 7 octobre, d'Élisabeth Borne qui a condamné avec la plus grande fermeté la résurgence des actes antisémites sur le territoire, d'Abdoul-Hakim Anaiev condamné à 10 ans de prison après l'attentat du quartier de l'Opéra en 2018, de la tempête Ciara qui s'approche dangereusement des côtes françaises et de Carlos Alcaraz éliminé dès le premier tour de l'Open de Bercy.