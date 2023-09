Le 6/9 du 1er septembre

Aujourd'hui dans le 6/9, on parle de ces violents affrontements qui ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des militants écologistes concernant l'abattage des arbres à Vendine en Haute-Garonne pour la construction de l'autoroute A69, de Gérald Darmanin qui durcit le ton face aux délinquants bénéficiant de logements sociaux, de Gabriel Attal qui clarifie la situation aux chefs d'établissements concernant l'abaya avant la rentrée lundi prochain, de cette policière sauvagement assassinée en pleine rue par son ancien mari en Savoie, de nouvelles frappes ukrainiennes survenues sur l'aéroport de Pskov en Russie, de l'ambassadeur français au Niger où il existe un risque pour sa sécurité, du gel des prix de 5.000 produits de consommation dans les grandes surfaces, du Pape arrivé ce matin à Oulan Bator en Mongolie et du tirage de la Ligue des Champions où le PSG et Lens héritent de groupes relevés.