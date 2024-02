Le 6/9 du 2 février

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des deux Français tués dans une frappe russe dans le sud de l'Ukraine, de la levées des barrages des agriculteurs, du Hamas favorable à une pause humanitaire à Gaza, d'une explosion de gaz à Nairobi au Kenya qui a provoqué au moins 2 morts et plus de 200 blessés, de Barcelone placée en état d'urgence sécheresse, d'un enfant qui s'est introduit dans une machine à pince, de Lewis Hamilton qui rejoint l'écurie Ferrari et du but incroyable de Aymeric Laporte.