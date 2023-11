Le 6/9 du 2 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la tempête Ciaran qui s'abat actuellement sur le territoire où près d'1,2 million de personnes sont privées d'électricité, de l'interdiction formelle de circuler dans le département du Finistère depuis 6h ce matin en raison des conditions météorologiques, d'Ile-de-France Mobilités qui annonce que de nombreuses perturbations sont annoncées sur le RER A ainsi que sur des lignes transiliennes, d'Emmanuel Macron qui alerte les habitants via Twitter de "ne pas prendre de risque", de ce couple originaire de Moldavie arrêté hier pour un tag antisémite, de Médecins Sans Frontières qui affirme que plus de 20.000 blessés se trouvent toujours dans la Bande de Gaza et de 335 étrangers et binationaux qui ont pu quitter le territoire palestinien et parmi eux 5 français a annoncé le Quai d'Orsay.