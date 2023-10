Le 6/9 du 2 octobre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la lettre de riposte de Gérard Depardieu après des soupçons de viols et d'agressions sexuelles en 2020, de l'enquête après la disparition de Lina qui se poursuit où une information judiciaire est ouverte pour "enlèvement ou séquestration de plus de sept jours", d'Emmanuel Macron qui dévoile aujourd'hui depuis le Lot-et-Garonne la carte de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, de Catherine Colonna qui se rendra ce mardi auprès des réfugiés qui ont fui le Haut-Karabakh après l'offensive militaire déclenchée par l'Azerbaïdjan, d'un nouveau procès contre Donald Trump et de l'Octobre Rose dont le coup d'envoi a été donné hier.