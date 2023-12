Le 6/9 du 20 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la loi immigration validée par la Commission Mixte Paritaire, du ministre de la Santé qui a présenté sa démission, d'Emmanuel Macron qui doit s'exprimer ce soir pour tenter d'apaiser les tensions, de Monique Olivier condamnée à la peine maximale dans son rôle dans l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Marie-Angèle Domèce, de Joanna Parrish et d'Estelle Mouzin, de Patrick Poivre d'Arvor mis en examen pour viol, de Donald Trump jugé inéligible à la présidentielle dans l'État du Colorado, du volcan entré en éruption en Islande et d'Antoine Griezmann qui entre au panthéon du football espagnol en devenant co-meilleur buteur de la Liga avec 173 réalisations.