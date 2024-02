Le 6/9 du 20 février

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la France et plusieurs pays européens qui convoquent leurs ambassadeurs russes après la mort d'Alexeï Navalny, de l'inquiétude du président Zelensky après la prise d'Adiivka dans l'Est par les russes, de la dernière chance pour le fondateur de WikiLeaks, du gouvernement qui tente de calmer la colère des agriculteurs, de l'explusion de Mahjoub Mahjoubi, de la Tour Eiffel fermée suite à une grève de la CGT et FO, de la démission de Gattuso et d'une magnifique course des lumières à Copenhague au Danemark.