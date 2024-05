Le 6/9 du 20 mai

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du retour dans l'Hexagone des corps des deux gendarmes tués la semaine dernière en Nouvelle-Calédonie, de la mort du Président iranien dans un crash d'hélicoptère, de cette opération déminage de grande envergure ce matin à Calais, de cet homme mis en examen après avoir tué son ex-compagne en la renversant volontairement avec son véhicule, de la grève massive des cheminots dans le RER et les trains de banlieue en Île-de-France et de Brest qui termine troisième de Ligue 1 et se qualifie directement pour la Ligue des Champions grâce à sa large victoire à Toulouse hier soir 3 buts à 0.