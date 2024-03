Le 6/9 du 20 mars

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle d'un témoignage exclusif en provenance d'Ukraine, des athlètes russes et bélarusses privés de cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, les négociations continuent à Gaza pour espérer décrocher un accord de trêve à Gaza, des révélations sur le passé du grand-père du petit Emile, des opérations anti-drogue XXL à Marseille, de l'hommage national à Philippe de Gaulle, du décès de Sylvain Auger et de la Finlande désigné pays le plus heureux du monde.