Le 6/9 du 20 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de Tsahal qui publie des images de vidéosurveillance de l'hôpital d'Al-Shifa datant du 7 octobre où l'on voit des otages présumés accompagnés par des membres du Hamas, d'Emmanuel Macron qui a interpellé Benyamin Netanyahou sur les "trop nombreuses pertes civiles" à Gaza, de Javier Milei élu nouveau président en Argentine avec 56% des voix, d'Elizabeth Borne qui présente aujourd'hui son plan de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, de cet adolescent de 16 ans tué de 9 coups de couteau dans une fête de village, de cette grève des contrôleurs aériens qui contestent la proposition de loi visant à les obliger à se déclarer gréviste ou non 48 heures à l'avance, du décès Rosalynn Carter à l'âge de 96 ans et du coup d'envoi des illuminations de Noël sur les Champs-Élysées.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Lydie Harrouche, François Clémenceau, Soazig Quéméner, Pascal Perri et Ange Noiret, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.