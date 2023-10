Le 6/9 du 20 octobre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la vigilance rouge pluie-inondation déclenchée dans les Alpes-Maritimes depuis 4h ce matin, de Joe Biden qui s'est adressé à la nation où il met sur le même plan Vladimir Poutine et le Hamas, du Hamas qui accuse une nouvelle fois Israël d'avoir tué des civils dans une église orthodoxe de Gaza, de l'aide humanitaire en provenance d'Égypte qui devrait arriver aujourd'hui sur la Bande de Gaza, du nouvel album des Rolling Stones et de la première demi-finale de la coupe du Monde de rugby qui aura lieu ce soir à 21h au Stade de France entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande.