Le 6/9 du 21 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir sur France 5, de cette nouvelle agression contre un enseignant dans un collège à Cholet, du groupe pharmaceutique Servier condamné à rembourser plus de 415 millions d'euros aux organismes de sécurité sociale et aux mutuelles après l'affaire du Médiator, du contrat signé entre Airbus et le ministère de la Défense espagnol, de la possible fusion entre Warner Bros Discovery et Paramount Global, de la nouvelle Miss France de retour sur ses terres et de Montpellier et Marseille qui se sont quittés sur un match nul avant la trêve hivernale.